Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Die Trennung

ProSiebenStaffel 1Folge 12
Die Trennung

Die TrennungJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 12: Die Trennung

24 Min.Ab 12

Alex fühlt sich hintergangen, besonders von ihrer Mutter. Da die Situation Alex überfordert, möchte sie Michael sehen - er soll ihr jetzt beistehen. Olivia trifft eine Verabredung für den nächsten Tag und informiert gleichzeitig Klaus. Der sorgt dafür, dass Lotta nicht da ist, wenn Alex im Studio erscheint. Als Michael und Alex sich am nächsten Tag treffen, ist die Atmosphäre zwischen ihnen gereizt. Streit liegt in der Luft ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen