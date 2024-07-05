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Lotta in Love

Der Supergau

ProSiebenStaffel 1Folge 13vom 05.07.2024
Der Supergau

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Lotta in Love

Folge 13: Der Supergau

24 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12

Ihr Streit hat Alex und Michael stark mitgenommen. Vor allem Alex, die sich freiwillig entschließt, für einige Zeit ins Sanatorium zu gehen. Doch vorher möchte sie sich noch ein fertiges Demo im Studio ansehen - womit weder Klaus noch Lotta rechnen, die sich gerade auf einen Geschäftstermin vorbereiten ... Während Kaye in ihrem Oster-Rausch aufgeht und überall Ostereier versteckt, kommt für Tabatha die Osterüberraschung in Form eines prachtvollen Blumenstraußes - aber von wem?

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