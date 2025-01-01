Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Der Dickkopf

ProSiebenStaffel 1Folge 20
Der Dickkopf

Der DickkopfJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 20: Der Dickkopf

24 Min.Ab 12

Lotta ist glücklich, dass die Gehaltsverhandlungen mit Klaus Herbolz so gut gelaufen sind. Sie möchte mit dem Geld ihre Eltern unterstützen. Simone nimmt zwar Lottas Scheck, versteckt ihn aber erst einmal, da sie vermutet, dass Max damit nicht einverstanden ist ... Die Bandmitglieder sind sich einig, dass Stix eine verflucht gute Drummerin ist. Michael verspricht, sich bei Klaus für sie einzusetzen. Indes findet Olivia heraus, dass Klaus sie mit Sandra Rother betrogen hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen