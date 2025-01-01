Lotta in Love
Folge 20: Der Dickkopf
24 Min.Ab 12
Lotta ist glücklich, dass die Gehaltsverhandlungen mit Klaus Herbolz so gut gelaufen sind. Sie möchte mit dem Geld ihre Eltern unterstützen. Simone nimmt zwar Lottas Scheck, versteckt ihn aber erst einmal, da sie vermutet, dass Max damit nicht einverstanden ist ... Die Bandmitglieder sind sich einig, dass Stix eine verflucht gute Drummerin ist. Michael verspricht, sich bei Klaus für sie einzusetzen. Indes findet Olivia heraus, dass Klaus sie mit Sandra Rother betrogen hat ...
