Lotta in Love
Folge 26: Die Autogrammstunde
24 Min.Ab 12
Lotta ist aufgeregt und unausgeschlafen: Heute hat sie ihre erste Autogrammstunde! Auch Laurenz ist nervös und versucht alles, um aus der übernächtigten Lotta die perfekte Alex zu machen. Im Elektromarkt angekommen, wo die Autogrammstunde stattfindet, ist der Andrang größer als erwartet ... Max hat starke Schmerzen, doch er weigert sich, ärztliche Hilfe anzunehmen. Simone holt dennoch Dr. Lang, und der rät Max, sofort in die Klinik zu gehen.
