Lotta in Love
Folge 62: Lottas Wagnis
24 Min.Ab 12
Lotta nimmt als Alex an den Proben der Band teil. Dabei wird sie häufiger nach ihrer Meinung gefragt und kommt dabei arg ins Schwimmen. Aber sie findet jedes Mal einen Weg, die Sache ins Positive zu drehen. Nur mit Anna hat sie sich noch nicht versöhnt. Lotta schlägt ihr vor, zusammen ins Leonies zu gehen - doch der Abend misslingt ... Im Studio gerät Lotta als Alex in Bedrängnis, als Kaye sie fragt, ob sie nicht lieber selber den neuen Song einsingen will ...
