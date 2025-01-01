Magnum
Folge 10: Ausstieg mit Tücken
47 Min.Ab 12
Der reiche Industrielle Dick McWilliams hat Probleme mit dem Finanzamt. Da er die hohen Geldforderungen nicht zahlen will, täuscht er seine eigene Entführung vor. Mit Hilfe eines Freundes erpresst er von seiner Frau Mitsue 500.000 Dollar. Mitsue schaltet daraufhin Magnum ein. Als der Privatdetektiv die wahren Absichten des Industriellen durchschaut und ihn in seinem Versteckt findet, ist McWilliams bereits tot. Er wurde ermordet!
