Magnum

Die Welle des Todes

Staffel 2Folge 8
Die Welle des Todes

Magnum

Folge 8: Die Welle des Todes

47 Min.Ab 6

Die Surferin Kacy wird tot am Strand aufgefunden. Thomas war mit ihr befreundet und will bei der Suche nach dem Mörder mithelfen, doch die Polizei weist ihn ab. Schnell ist ein Schuldiger gefunden: Nick, ein exotischer Eigenbrötler, der im Wald lebt. Doch nach einem Besuch bei Nick glaubt Thomas nicht an dessen Schuld. Dann legt Nick überraschend ein Geständnis ab, und die Polizei hat endlich ihren Schuldigen. Magnum hat jedoch einen schlimmen Verdacht ...

