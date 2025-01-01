Magnum
Folge 16: Wenn aus Liebe Hass wird
47 Min.Ab 12
Magnum bekommt den Auftrag, nach Italien zu reisen, um die junge Katrina aus den Händen des sizilianischen Marchesi DeComo zu befreien. Der Auftrag ist schnell erledigt, allerdings verliebt sich Katrina in den smarten Privatdetektiv und versucht, sich zwischen ihn und seine Freundin zu drängen. Zu allem Übel taucht dann auch noch DeComo auf Hawaii auf: Magnum vermutet einen Racheakt, da er dessen Ferrari zerkratzt hat, doch dieser hat eine ganz andere Mission ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick