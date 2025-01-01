Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum
Staffel 2 Folge 13
Folge 13: Ein einfallsreicher Killer

47 Min. Ab 12

Kate Sullivan, eine Bekannte Magnums, kommt nach Hawaii. Die Reporterin soll über den Besuch von Premierminister Santos berichten, dem Regierungschef eines kleinen Inselstaates. Überraschend werden ihr Informationen zugespielt, dass der Premierminister auf Hawaii von einem Profikiller namens Bannister ermordet werden soll. Kate bittet Magnum ihr zu helfen, das Attentat zu verhindern. Magnum kommt die Sache äußerst merkwürdig vor ...

