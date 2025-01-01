Magnum
Folge 11: Der verschwundene Bestseller
45 Min.Ab 12
Großer Schock für Higgins: Robin Masters' neues Romanmanuskript ist verschwunden! Magnum soll danach suchen, bevor Masters von dem Drama erfährt. Gerade als Magnum seine Recherchen in dem Fall beginnt, taucht der Privatdetektiv Luther Gillis auf - ein Mann, der stets für Chaos sorgt. Das macht die Manuskriptsuche für Magnum doppelt schwer ...
