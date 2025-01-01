Magnum
Folge 1: Stimmen aus dem Jenseits
45 Min.Ab 12
Noch immer liegt Magnum im Koma. Erst als seine Mutter ihn besucht, kommt er wieder zu sich. Langsam kehrt Magnum ins Leben zurück, aber er kann kaum sprechen. Sein Erinnerungsvermögen ist gestört; nach und nach fällt ihm ein, dass er in eine Schießerei verwickelt war und schwer verletzt wurde. Drei der Männer, die ihn umbringen wollten, sind tot. Doch es muss noch ein vierter Killer dabei gewesen sein - und der läuft noch frei herum ...
