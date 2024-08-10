Magnum
Folge 3: Das Müllparadies
45 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 12
Magnum erhält vom Geschäftsmann Joe Oltman einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll einen Tag lang auf dessen attraktive Verlobte Rita aufpassen. Er nimmt die junge Frau mit, als er für Higgins einen gewissen Chester Bixby observiert. Kurz darauf stirbt dieser bei einem Autounfall. Magnum hält den Fall für erledigt, doch Rita ist davon überzeugt, dass mehr dahinter steckt. Sie ermittelt weiter und macht eine überraschende Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick