Magnum
Folge 5: Die Rückkehr der Prinzessin
45 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 12
T.C., Rick und Magnum helfen Higgins bei den Vorbereitungen zu einem Festspiel der Anglo-Hawaiianischen Historischen Gesellschaft. Dabei lernt Magnum eine faszinierende Frau kennen, doch Victoria ist leider verheiratet. Kurze Zeit später findet Magnum eine 80 Jahre alte Fotografie, auf der seltsamerweise Victoria abgebildet ist. Laut Higgins soll es sich um die Prinzessin Kahiwalani handeln, die 1910 bei einem Feuer ums Leben kam. Aber die Geschichte wird noch bizarrer ...
