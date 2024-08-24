Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufbruch zu neuen Ufern

Staffel 8Folge 9vom 24.08.2024
44 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 6

Magnum will eine Firma gründen, die Hawaii-Touristen Erlebnisurlaub der besonderen Art bietet. Dazu braucht er jedoch die Unterstützung seiner Freunde Rick, T.C. und Higgins. Doch Rick hat sich in Cleo verliebt und ist bemüht, ihr Herz zu erobern. T.C. dagegen hat seinen Sohn Bryant bei sich aufgenommen und muss seiner Vaterrolle gerecht werden. Und Higgins ärgert sich mit seinem Verlag herum. Kein Wunder also, dass Magnum mit seiner Geschäftsidee auf taube Ohren stößt.

