Was diese Songs über Amerika verraten: American AnthemsJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 29: Was diese Songs über Amerika verraten: American Anthems
Von Songs, die jeder kennt, bis zu Liedern, die sofort dieses ganz besondere Roadtrip-Gefühl auslösen: Ricardia Bramley und KT Guttenberg haben ihre persönlichen Amerika-Evergreens zusammengestellt. Dabei geht es um große Hymnen, unvergessliche Live-Momente und die Frage, welche Musik ein Land eigentlich musikalisch repräsentiert. Auch Jimmy Hendrix darf dabei nicht fehlen – ebenso wenig wie die ganz besondere amerikanische Tradition, selbst bei kleinen Sportveranstaltungen die Nationalhymne zu spielen. Manche Songs bleiben einfach für immer: Whitney Houstons Auftritt beim Super Bowl gehört zu den Momenten, die dem Hostduo besonders im Gedächtnis geblieben sind. Und natürlich gibt es auch musikalische Fehltritte: KT erinnert sich an ein ziemlich schlechtes Madonna-Cover. Von American Pie über Born in the U.S.A. bis zu Empire State of Mind führt die musikalische Reise schließlich nach New York. Doch welcher Song ist eigentlich der New-York-Song? Make America GOOD Again – das Musik-Special. Viel Vergnügen! Songs der Folge: A Horse with No Name – America https://www.youtube.com/watch?v=na47wMFfQCo&list=RDna47wMFfQCo&start_radio=1 American Pie – Don McLean https://www.youtube.com/watch?v=PRpiBpDy7MQ&list=RDPRpiBpDy7MQ&start_radio=1 I Heard It Through the Grapevine – Marvin Gaye https://www.youtube.com/watch?v=cXWHpbpNdHE&list=RDcXWHpbpNdHE&start_radio=1 The Star-Spangled Banner – Jimi Hendrix https://www.youtube.com/watch?v=sjzZh6-h9fM&list=RDsjzZh6-h9fM&start_radio=1 The Star-Spangled Banner – Whitney Houston https://www.youtube.com/watch?v=_n9bxfxE25Y&list=RD_n9bxfxE25Y&start_radio=1 Oh Happy Day – Mahalia Jackson https://www.youtube.com/watch?v=IHEE52X6pZ4&list=RDIHEE52X6pZ4&start_radio=1 This Land Is Your Land – Woody Guthrie https://www.youtube.com/watch?v=wxiMrvDbq3s&list=RDwxiMrvDbq3s&start_radio=1 Better Man – Pearl Jam https://www.youtube.com/watch?v=nDK-wsdEhNE&list=RDnDK-wsdEhNE&start_radio=1 American Idiot – Green Day https://www.youtube.com/watch?v=Ee_uujKuJMI&list=RDEe_uujKuJMI&start_radio=1 Witchcraft – Frank Sinatra https://www.youtube.com/watch?v=LIZIBm2QGaM&list=RDLIZIBm2QGaM&start_radio=1 Empire State of Mind – Alicia Keys https://www.youtube.com/watch?v=vk6014HuxcE&list=RDvk6014HuxcE&start_radio=1 Across 110th Street – Bobby Womack https://www.youtube.com/watch?v=UOg_8hCC4u4&list=RDUOg_8hCC4u4&start_radio=1 Born in the U.S.A. – Bruce Springsteen https://www.youtube.com/watch?v=EPhWR4d3FJQ&list=RDEPhWR4d3FJQ&start_radio=1 For What It's Worth – Buffalo Springfield https://www.youtube.com/watch?v=80_39eAx3z8&list=RD80_39eAx3z8&start_radio=1 America the Beautiful – Ray Charles https://www.youtube.com/watch?v=2FXN1Z6Q004&list=RD2FXN1Z6Q004&start_radio=1 Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/MakeAmericaGOODagain "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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