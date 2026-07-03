Happy(?)Birthday, America! Mit Feuerwerk, F***-ups und geschenktem Flugzeug aus QatarJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 22: Happy(?)Birthday, America! Mit Feuerwerk, F***-ups und geschenktem Flugzeug aus Qatar
Die USA feiern ihren 250. Unabhängigkeitstag – doch wie groß ist die Lust auf Patriotismus eigentlich noch? Während Donald Trump eine „Great American State Fair“ veranstaltet und den Nationalfeiertag mit viel Inszenierung begeht, fällt die Stimmung im Land deutlich gemischter aus. Ricardia Bramley und KT Guttenberg schauen darauf, warum dieses Jubiläum mehr über die USA von heute erzählt als über ihre Vergangenheit. Doch der Independence Day ist weit mehr als ein Feiertag. Das Hostduo erklärt, warum ausgerechnet der 4. Juli als Geburtstag der Vereinigten Staaten gilt, weshalb der Freiheitsgedanke bis heute das amerikanische Selbstverständnis prägt – und warum es trotz aller politischen Spannungen auch Grund zum Feiern gibt. Nicht zuletzt geht es um eine Gruppe, die in der amerikanischen Erzählung von Freiheit kaum eine Rolle spielt – obwohl sie den Archetyp des amerikanischen Strebens nach Freiheit perfekt verkörpert. Frage ans Publikum: Wir planen eine Sonderfolge: ASK US ANYTHING! In dieser Folge beantworten wir nur eure Fragen. Wie wird die WM mit den USA als Gastgeber? Schwächelt die MAGA-Bewegung? Werden die Mid-terms eine Art Götterdämmerung für Donald Trump? Wenn euch etwas an Amerika betrübt, erfreut, verwirrt, wir wollen es wissen: mag@openminds.media Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! KTs Buchempfehlung: „Über die Demokratie in Amerika“ von Alexis de Tocqueville: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1016572327 „These Truths“ von Jill Lepore: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1058542109 Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. Wir danken unserem heutigen Werbepartner Readly! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/MakeAmericaGOODagain "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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