Buhrufe für Trump. Queer durch den Juni! KT und Ricardia streiten sich: Über StreitkulturJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 19: Buhrufe für Trump. Queer durch den Juni! KT und Ricardia streiten sich: Über Streitkultur
Hinweis: Aufgrund technischer Schwierigkeiten kann die Bildqualität vereinzelt von der gewohnten Qualität abweichen. Es ist Pride Month: Wie wird dieser Monat heute in den USA gefeiert – und wie hat alles eigentlich angefangen? Ricardia Bramley und KT Guttenberg sprechen auch in dieser Woche über die großen Themen aus den USA: Warum wird Donald Trump beim Knicks-Spiel im Madison Square Garden ausgebuht? Und wie blickt man heute auf den Reflection Pool, wenn er nach millionenschwerer Renovierung beziehungsweise einem Neuanstrich kaum anders aussieht als zuvor? Passend zum Pride Month richtet sich der Blick aber auch auf die Geschichte der Queer Community in den USA: Wie hat diese Bewegung eigentlich begonnen – und warum wirken Ereignisse aus den sechziger Jahren bis heute gesellschaftlich nach? Ausgangspunkt ist eine Polizeirazzia in einer lokalen Bar in Downtown New York, deren Folgen weit über diesen einen Abend hinausgingen und die die gesellschaftliche Entwicklung der USA nachhaltig geprägt haben. Außerdem spricht das Moderatorenduo darüber, wie die AIDS-Krise die medizinische Forschung zu HIV vorangebracht hat, warum dadurch auch andere Bereiche – etwa die Brustkrebsforschung – beeinflusst wurden und wie dieser Moment heute in Städten wie San Francisco und New York erinnert und gefeiert wird. Die beiden werfen außerdem einen Blick darauf, wie heute in den USA über Errungenschaften, Rollenbilder und gesellschaftlichen Wandel diskutiert wird – Debatten, die die Gesellschaft weiterhin sehr beschäftigen. Frage ans Publikum: Wir planen eine Sonderfolge: ASK US ANYTHING! In dieser Folge beantworten wir nur eure Fragen. Wie wird die WM mit den USA als Gastgeber? Schwächelt die MAGA-Bewegung? Werden die Mid-terms eine Art Götterdämmerung für Donald Trump? Wenn euch etwas an Amerika betrübt, erfreut, verwirrt, wir wollen es wissen: mag@openminds.media Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! Ricardias Empfehlung der Woche:_x000B_Minor Black Figures von Brandon Taylor: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1074728418?ProvID=15326509&gad_source=1&gad_campaignid=23574034268&gbraid=0AAAAADwkCX71c841Nn_6aR4m0EGCZz8ov&gclid=CjwKCAjwuanRBhBSEiwAY5y6VyZ4BXaDh0lKznHJVIkdsxD-bMAlQiJMLfvTVNqKvydogdporfoyphoCp0MQAvD_BwE Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick