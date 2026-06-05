WM-Special: Infantino & Trump, Ticketpreise, Wer darf in die USA? Riesen-Baustelle am White HouseJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 18: WM-Special: Infantino & Trump, Ticketpreise, Wer darf in die USA? Riesen-Baustelle am White House
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme wurde noch davon ausgegangen, dass Milli Vanilli Teil der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der USA sein werden. Inzwischen wurde der Act aus dem Programm gestrichen. Fast ist es soweit: Die USA, Mexiko und Kanada sind Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Doch wie „United“ sind die drei Länder heute eigentlich noch? In dieser Folge von „Make America GOOD Again“ sprechen KT Guttenberg und Ricardia Bramley über den politischen Sprengstoff rund um die kommende Weltmeisterschaft. Dabei geht es um ICE, Einreisebeschränkungen für Bürger bestimmter Länder und die Frage, wie offen und zugänglich dieses globale Sportereignis tatsächlich sein wird. Außerdem werfen die beiden einen Blick auf die Kosten der WM: von überraschend hohen Preisen im öffentlichen Verkehr bis hin zu den teils extremen Ticketpreisen für die Spiele selbst. Wird die Weltmeisterschaft am Ende zum Event für wenige? Natürlich geht es auch um die FIFA und ihren Präsidenten Gianni Infantino. Welche Rolle spielt er im internationalen Fußball – und warum sorgt seine Nähe zu Donald Trump immer wieder für Diskussionen? Außerdem versucht KT Guttenberg Ricardia Bramley mit seiner Musikempfehlung der Woche – Country-Sänger Zach Bryan – zu überzeugen. Nicht zuletzt richtet sich der Blick auf ein weiteres Großereignis: den 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten am 4. Juli. Wird die Jubiläumsfeier zum kulturellen Highlight oder doch eher zur politischen Bühne? Und warum erinnert der Rasen vor dem Weißen Haus derzeit manche Beobachter eher an eine Großbaustelle? Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! Credits: © NFR Podcast: https://www.tiktok.com/@nfrpodcast/video/7620856488227114260?_r=1&_t=ZG-96qQN67jlI0 © Instagram: https://www.instagram.com/reel/DZD3QkyCU-i/?igsh=anF6M2hxcWdiaGp2&wa_logging_event=video_play_open _x000B_Du möchtest Readly jetzt günstig ausprobieren? Dann folge diesem Link:_x000B_https://get.readly.co/mag Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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