Staffel 4Folge 32vom 12.12.2025
Der Monster-PieJetzt kostenlos streamen
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Folge 32: Der Monster-Pie
19 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Casey Webb begibt sich auf die Florida Keys, um dort die kubanische Küche näher kennenzulernen. In paradiesischer Umgebung gibt der Foodie außerdem bei der Key Lime Pie-Challenge sein Bestes: Er will ein monströses Stück Kuchen verschlingen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Scripps International Media Holdings LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren