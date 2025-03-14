Mein dunkles Geheimnis
Folge 4: Mein anderes Leben
23 Min.Ab 12
Janine ist frisch verliebt: Auf der Arbeit hat die Nachwuchs-Friseurin den Paketdienst-Lieferanten David kennengelernt. Die 17Jährige weiß, dass ihre wohlhabende Mutter Miriam sich eigentlich eine "bessere Partie" für ihre Tochter wünscht. Doch warum die 40-Jährige derart aggressiv auf Janines neuen Freund reagiert, kann der Teenager nicht verstehen. Was steckt hinter Mutter Miriams Abneigung gegen David? Teilen die Beiden ein Geheimnis?
