Mein dunkles Geheimnis
Folge 13: Späte Rache
23 Min.Ab 12
Martina und Tom Lee sind vor kurzem umgezogen. Seitdem hat das Ehepaar Stress mit dem Sohn des neuen Vermieters, der im gleichen Haus wohnt. Er schikaniert Tom Lee von morgens bis abends. Aus Angst, die Wohnung zu verlieren, wehrt Tom sich nicht. Doch als sich der Nachbar an seine Frau Martina heranmacht, sieht Tom rot und er erfährt, dass der Nachbar und er eine gemeinsame Vergangenheit haben ...
