Mein dunkles Geheimnis
Folge 17: Das bisschen Haushalt
23 Min.Ab 12
Nach 20 Jahren als Gabelstaplerfahrer wird Bernd arbeitslos, die Jobaussichten sind düster. Nun muss seine Frau Esther in die Hände spucken und in ihrem alten Job als Zahntechnikerin wieder Fuß fassen. Bernd bleibt zu Hause und kümmert sich um Kind und Haushalt. Das Ergebnis: Verfärbte Kleidung, verkohltes Essen - Bernd macht einfach alles falsch. Schließlich steht auch noch der Gerichtsvollzieher vor der Tür ...
