Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Das Goldkehlchen

SAT.1Staffel 1Folge 12
Das Goldkehlchen

Das GoldkehlchenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 12: Das Goldkehlchen

23 Min.Ab 12

Lukas (17) will Sänger werden und an einem Gesangswettbewerb teilnehmen. Doch sein Vater kann die teure Ausbildung nicht mehr bezahlen. Die Mutter seines Freundes Marc will die Karriere des jungen Sängers fördern. Als plötzlich das Jugendamt vor der Tür steht, gerät Lukas' Leben aus den Fugen. Er zieht zu seinem Kumpel Marc und dessen Mutter Sarah. Doch die führt in Wahrheit nichts Gutes im Schilde. Ist sie wirklich nur an Lukas' Musik-Karriere interessiert?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen