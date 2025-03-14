Mein dunkles Geheimnis
Folge 54: Ein Mann steht seine Frau
22 Min.Ab 12
Das Leben von Parfümeriefachverkäufer Nico gleicht einem Trümmerhaufen: Seine Ehefrau hat ihn nach einem Seitensprung vor die Tür gesetzt und er wohnt wieder bei seiner Mutter. Zudem verliert der 46-Jährige auch noch seinen Job. Doch der Familienvater will sich nicht unterkriegen lassen und seine Frau und Familie zurückgewinnen. Als seine Bewerbungen erfolglos bleiben, greift er zu einer unkonventionellen Maßnahme ...
