Mein dunkles Geheimnis
Folge 55: Die Rabenmutter
23 Min.Ab 12
Die 18-jährige Kim und der 17-jährige Philipp sind jung Eltern geworden. Seit neun Monaten geben sie sich große Mühe bei der Pflege ihres Sohnes Constantin. Einfach ist das für die jungen Eltern nicht, besonders weil Kims Mutter Birgit ständig etwas auszusetzen hat. Als Birgit sogar behauptet, die jungen Eltern würden Constantin vernachlässigen und verletzen, ist Gefahr in Verzug. Wird das Jugendamt den jungen Eltern den Jungen wegnehmen?
