SAT.1 Staffel 1 Folge 59
22 Min. Ab 12

Caroline und Christian sind seit vier Jahren verheiratet. Zur Vollendung ihres Glücks fehlt den beiden nur noch ein Baby. Doch Caroline wird einfach nicht schwanger. Umso größer ist der Schock, als eine gewisse Andrea plötzlich Alimente für ihre vier Monate alte Tochter von Christian fordert. Caroline ist außer sich: Christian muss sie betrogen haben! Doch der 41-Jährige behauptet, Andrea weder zu kennen noch mit ihr geschlafen zu haben ...

