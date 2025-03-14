Mein dunkles Geheimnis
Folge 66: Das dicke Ende kommt noch
23 Min.Ab 12
Der sportliche Tobi ist wie vom Schlag getroffen, als er nach Jahren zum ersten Mal seine Schulfreundin Grit wiedertrifft. Die junge Frau hat gut 50 Kilo zugelegt! Grits Beteuerungen, sie fühle sich in ihrem Körper wohl und ihr Freund liebe jedes Pfund an ihr, kann Tobi nicht glauben und versucht sie zu gesünderem Essen und Sport zu motivieren. Wirklich dramatisch wird es, als der Physiotherapeut den wahren Grund für die plötzliche Fettleibigkeit seiner Freundin erkennt ...
