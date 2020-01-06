Das am Rhein gelegene "Fährhaus Zons", DormagenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.01.2020: Das am Rhein gelegene "Fährhaus Zons", Dormagen
45 Min.Folge vom 06.01.2020Ab 6
Auftakt zum gastronomischen Wettkampf im Rheinland! Das "Fährhaus Zons" in Dormagen ist die erste Anlaufstelle für unseren Profi Mike Süsser. Prominent am Rhein gelegen, empfängt Gastgeber René Schuch die Mitstreiter in gemütlichem Ambiente. Das "Fährhaus Zons" möchte mit alternativer Brauhausküche punkten. Winkt der goldene Teller?