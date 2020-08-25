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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Küchenmeister Stefan Schwedt begrüßt im "Gutsschänke Hühnerhof"

Kabel EinsFolge vom 25.08.2020
Küchenmeister Stefan Schwedt begrüßt im "Gutsschänke Hühnerhof"

Küchenmeister Stefan Schwedt begrüßt im "Gutsschänke Hühnerhof"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 25.08.2020: Küchenmeister Stefan Schwedt begrüßt im "Gutsschänke Hühnerhof"

44 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 6

Weiter geht es in der "Gutsschänke Hühnerhof". Hier begrüßt der ehemalige Handballprofi und Küchenmeister Stefan Schwedt (58) seine vier Mitstreiter und Christian Lohse in seinem urigen Lokal. Mit bodenständiger Küche - und laut ihm dem "mit Abstand besten Hähnchen" - wird hier um den "Goldenen Teller" gekämpft. Kann Stefan auf ganzer Linie überzeugen?

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