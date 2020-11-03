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Fränkische Küche in der "Salzstube", Bad Staffelstein

Kabel EinsFolge vom 03.11.2020
Fränkische Küche in der "Salzstube", Bad Staffelstein

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