Kreatives Küchenkonzept im "hotvolee", MarktheidenfeldJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.09.2020: Kreatives Küchenkonzept im "hotvolee", Marktheidenfeld
44 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 6
Gastgeber Markus Schubertrügmer will sich mit seinem Lokal "hotvolee" und ausgefallenen Kreationen den Wochensieg sichern! In Marktheidenfeld trifft ein kreatives Küchenkonzept auf stylisches Ambiente. Reicht es zum Wochensieg? Auf zum großen Finale unserer kulinarischen Woche im Spessart.