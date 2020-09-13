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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kreatives Küchenkonzept im "hotvolee", Marktheidenfeld

Kabel EinsFolge vom 13.09.2020
Kreatives Küchenkonzept im "hotvolee", Marktheidenfeld

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Folge vom 13.09.2020: Kreatives Küchenkonzept im "hotvolee", Marktheidenfeld

44 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 6

Gastgeber Markus Schubertrügmer will sich mit seinem Lokal "hotvolee" und ausgefallenen Kreationen den Wochensieg sichern! In Marktheidenfeld trifft ein kreatives Küchenkonzept auf stylisches Ambiente. Reicht es zum Wochensieg? Auf zum großen Finale unserer kulinarischen Woche im Spessart.

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