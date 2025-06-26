Ein Name mit Historie: "Kutscherstube"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.06.2025: Ein Name mit Historie: "Kutscherstube"
44 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12
An Tag vier besuchen die Mitstreiter Davide in die "Kutscherstube". Wo einst hungrige Kutscher mit klassischer Hausmannskost versorgt wurden, wird heute auf mediterrane Fusionsküche mit einem Hauch seiner Heimat Sardinien gesetzt. Doch kann er mit dieser modern interpretierten Kulinarik auch die Konkurrenz für sich gewinnen?