Robin Pietschs Lieblingsrestaurant in seiner Heimat: "Orchidea Huong"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.12.2025: Robin Pietschs Lieblingsrestaurant in seiner Heimat: "Orchidea Huong"
45 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Am zweiten Tag öffnet das „Orchidea Huong“ in Wernigerode seine Türen. Profi-Koch Robin Pietsch war hier schon oft zu Gast – es ist sein Lieblingsrestaurant in seiner Heimatstadt. Hier vereinen sich vietnamesische und japanische Küche unter einem Dach. Begeistert die kunstvoll servierte asiatische Küche die Konkurrenz genauso sehr wie den Profi?