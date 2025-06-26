Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Ein Name mit Historie: "Kutscherstube"

Kabel EinsFolge vom 26.06.2025
Ein Name mit Historie: "Kutscherstube"

Ein Name mit Historie: "Kutscherstube"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 26.06.2025: Ein Name mit Historie: "Kutscherstube"

44 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12

An Tag vier besuchen die Mitstreiter Davide in die "Kutscherstube". Wo einst hungrige Kutscher mit klassischer Hausmannskost versorgt wurden, wird heute auf mediterrane Fusionsküche mit einem Hauch seiner Heimat Sardinien gesetzt. Doch kann er mit dieser modern interpretierten Kulinarik auch die Konkurrenz für sich gewinnen?

Alle verfügbaren Folgen