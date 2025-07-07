Wochenstart im "Haus Hölter": Gutbürgerliche Küche mit Fine-DiningJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.07.2025: Wochenstart im "Haus Hölter": Gutbürgerliche Küche mit Fine-Dining
Folge vom 07.07.2025
Startschuss für diese Woche ist im "Haus Hölter", wo Gastgeber und Küchenchef Suvad seine Mitstreiter willkommen heißt. In dem idyllisch, am Kanal gelegenen Haus, vereint er bodenständige, gutbürgerliche Küche mit Fine-Dining-Akzenten. Wie wird seine kulinarische Handschrift ankommen?