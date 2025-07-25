Finaltag auf dem Campingplatz: "Naturcamp Restaurant"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.07.2025: Finaltag auf dem Campingplatz: "Naturcamp Restaurant"
45 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 12
Zum Finale wird es noch einmal spannend: Im "Restaurant Naturcamp" direkt auf dem "Campingplatz Naturcamp Pruchten" setzt Gastgeber Norbert mit seiner Frau Tanja auf regionale Fischspezialitäten - und ambitionierte Desserts, die begeistern sollen. Doch kann er am letzten Tag die Konkurrenz hinter sich lassen? Und wie fällt am Ende das Urteil des Spitzenkochs aus?