Hier scheint die griechische Sonne: "Aubach Restaurant & Sportsbar"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.08.2025: Hier scheint die griechische Sonne: "Aubach Restaurant & Sportsbar"
45 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12
Die griechische Sonne scheint am vorletzten Tag über Frickingen und Gastgeberin Amalia empfängt ihre Gäste mit ebenso viel Wärme. Gemeinsam mit ihrem Mann Anestis führt sie das "Restaurant & Sportsbar Aubach": Hier wird nicht nur gekocht, sondern auch viel gelacht. Ob Amalia mit ihrer charmanten und lebensfrohen Art auch die Herzen der Konkurrenz erobern kann?