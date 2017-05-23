Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Gastro-Schlacht à la France in München

Kabel Eins
Folge vom 23.05.2017
Gastro-Schlacht à la France in München

Gastro-Schlacht à la France in MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 23.05.2017: Gastro-Schlacht à la France in München

44 Min.Folge vom 23.05.2017Ab 6

Zum Leben, muss man essen: gut essen, am besten wie Gott in Frankreich! Martin Baudrexel, der seine Ausbildung in Frankreich absolvierte sowie die Juroren Katja Mutschelknaus und Carsten Höppner suchen heute nach der besten Französischen Küche Münchens. Im Traditionshaus "Café Luitpold" gibt es Ochsenbacken Bordolaise, im futuristischen Restaurant "SEVEN AND MORE" in Planegg/Martinried serviert man Rochenflügelfilet und im "L'Adresse 37" tischt man Jungbullenschulter auf.

