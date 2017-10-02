Pola-Pola, Bombica oder Veseli Bosanac – wer überzeugt die Jury?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 02.10.2017: Pola-Pola, Bombica oder Veseli Bosanac – wer überzeugt die Jury?
45 Min.Folge vom 02.10.2017Ab 6
Der Balkan nimmt Platz im Ruhrgebiet, "Mein Lokal, dein Lokal SPEZIAL" macht sich in der Küche des Ex-Jugoslawien auf die Suche nach dem besten Balkangericht. Makedonien mit Pola-Pola, Bosnien mit Bombica oder doch Kroatien mit Veseli Bosanac? Welches Gericht sich wohl hinter den jeweiligen Gerichtnamen verbirgt?