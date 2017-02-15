Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Wer wird der "Burgermeister" von Leipzig?

Kabel EinsFolge vom 15.02.2017
Wer wird der "Burgermeister" von Leipzig?

Wer wird der "Burgermeister" von Leipzig?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 15.02.2017: Wer wird der "Burgermeister" von Leipzig?

45 Min.Folge vom 15.02.2017Ab 6

Andreas Studer und seine Jury haben es sich zur Aufgabe gemacht, den besten Burger Leipzigs zu finden. Im "JaNi's Diner" erwartet sie amerikanische Diner-Kultur, das "Texas Inn" möchte mit texanischen Rezepten überzeugen und das "GreenSoul vegetarisch-veganes Restaurant" schickt seine vegane Variante ins Rennen.

Alle verfügbaren Folgen