Folge vom 31.01.2017: Herrgottsbscheißerle: Die besten Maultaschen in Stuttgart
44 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 6
In der heutigen Folge suchen wir zusammen mit dem Fernsehkoch Martin Baudrexel und seinem Team die besten Maultaschen Stuttgarts. Drei Lokale und drei unterschiedliche Rezepte starten in den heutigen Wettkampf. Der "Stuggi Town Burger" Imbiss möchte die Jury mit einer ganz besonderen Variante überzeugen, in "Rolands Maultaschen" tischt Roland ein ausgefallenes Trio der schwäbischen Spezialität auf und das "Gasthaus zur Linde" geht mit einer traditionellen Maultasche ins Rennen.