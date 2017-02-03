Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Döner-Diplom in Berlin: Wer macht den besten Döner im dicken B?

Folge vom 03.02.2017: Döner-Diplom in Berlin: Wer macht den besten Döner im dicken B?

45 Min.
Folge vom 03.02.2017
Ab 6

Über 1.300 Dönerbuden soll es in Berlin geben. Wo, wenn nicht in Berlin, soll es also den besten Döner geben? Das werden uns Andreas C. Studer und seine Jury beantworten. Mit dabei sind das traditionelle türkisch-orientalische Imbiss-Restaurant "Aspendos" in Schöneberg, das vegane Bistro "Planet Veganus" im Bergmannkiez und der Szene-Imbiss "Kottiwood" am lebhaften Kottbusser Tor.

