Mein Revier
Folge 2: Schlägereien und handfeste Auseinandersetzungen
88 Min.Folge vom 28.07.2019Ab 12
In Offenburg müssen die Ordnungshüter einen betrunkenen Mann von den Gleisen holen. Währenddessen nehmen die Beamten in Würzburg einen Flüchtling aus Syrien fest, der des Diebstahls verdächtigt wird. Schlägereien und handfeste Auseinandersetzungen erleben Thomas und Katharina in Stuttgart, während Ronny und sein Partner "Henne" in Pirna zu einem schweren Autobahnunfall gerufen werden.
