Fahndungserfolg an der deutsch-polnischen GrenzeJetzt kostenlos streamen
Mein Revier
Folge 3: Fahndungserfolg an der deutsch-polnischen Grenze
88 Min.Folge vom 04.08.2019Ab 12
Einsatzgebiet deutsch-polnische Grenze: Die Bundespolizisten Ronny und Milosz greifen bei einer Routinekontrolle einen Mann mit offenem Haftbefehl auf. In Stuttgart wird die Bundespolizeiinspektion unterdessen am Hauptbahnhof mit einem besonderen Härtefall konfrontiert.
