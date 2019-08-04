Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fahndungserfolg an der deutsch-polnischen Grenze

Kabel EinsStaffel 7Folge 3vom 04.08.2019
Folge 3: Fahndungserfolg an der deutsch-polnischen Grenze

88 Min.Folge vom 04.08.2019Ab 12

Einsatzgebiet deutsch-polnische Grenze: Die Bundespolizisten Ronny und Milosz greifen bei einer Routinekontrolle einen Mann mit offenem Haftbefehl auf. In Stuttgart wird die Bundespolizeiinspektion unterdessen am Hauptbahnhof mit einem besonderen Härtefall konfrontiert.

Kabel Eins
