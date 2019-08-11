Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auffälliger Lkw: Gestohlenes Fahrzeug an Bord?

88 Min.Folge vom 11.08.2019Ab 12

Die Polizisten Ronny und Michael halten einen auffälligen Lkw an. Bestätigt sich ihr Verdacht, dass sich im Laderaum ein gestohlener Pkw befindet? Außerdem: Randale beim Gefangenentransport - In Stuttgart müssen die Polizisten Kati und Thomas einen aggressiven Straftäter überführen.

