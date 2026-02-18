MGMB
Folge 146: Essen ausm Eimer.
Eine Folge wie eine Fahrt im Tourbus: ein bisschen eng, ziemlich laut und am Ende weiß keiner mehr so genau, in welcher Stadt man eigentlich gerade ist. Was als technisches Geplänkel über die "Künstler-Seele" beginnt, verwandelt sich schnell in eine emotionale Achterbahnfahrt. Während Hannes schon mal virtuell die Daumen für den Familiennachwuchs im Kreißsaal drückt, rätselt die Runde über die wohl kontroverseste TV-Entscheidung des Jahres: Die Kaulitz-Brüder übernehmen "Wetten, dass..?". Ist das der langersehnte frische Wind oder das endgültige Begräbnis der deutschen Samstagabend-Kultur?. Zwischendurch wird es kulinarisch – oder zumindest das, was man bei KFC und McDonald’s darunter versteht. Wir lernen, dass wahre Business-Class-Gefühle erst entstehen, wenn man sich Plastik-Klapptische in die Cupholder steckt, um Chicken Nuggets im Liegen zu konsumieren. Außerdem klären wir, warum Autofahren für die einen pure Meditation ist, während die anderen bereits mit dem Thema abgeschlossen haben. Von Dschungelcamp-Recycling mit Gil Ofarim bis hin zu fragwürdigen Werbedeals – hier wird jeder mediale Stein umgedreht. Ach ja: Die Redewendung der Woche führt uns in die Welt der Ornithologie und erklärt, warum ein winziger Zaunkönig im Winter für königliche Gefühle sorgt. Viel Vergnügen!
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