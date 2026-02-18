MGMB
Folge 156: Disclosure Day
"UFOs, Superhelden-Lachen und die Kille-Latte von M-GameB Eine Folge wie ein Wechselbad der Gefühle bei 41 Grad Studiohitze: intensiv, chaotisch und mit absolutem Diskurs-Potenzial. Was als entspannter Kinoplatsch über Steven Spielbergs neuesten Streifen Disclosure Day beginnt, driftet schnell ab in die unendlichen Weiten der UFO-Theorien, Pentagon-Akten und der Frage, ob die Menschheit überhaupt bereit für den ersten Kontakt wäre. Während Babo tief in die Akte von Bob Lazar und das mysteriöse Element 115 eintaucht, fragt sich Hannes eher, warum He-Man-Figuren im echten Leben so seltsam lachen. Nebenbei wird das Studio durch das brandneue, exklusive und von langer Hand geplante Podcast-Spiel „M-GameB“ auf eine harte Probe gestellt – inklusive feinstem Schrottwichteln und der Frage, wie man unauffällig „Gruppensex“ in eine Alien-Debatte einbaut. Und als wäre das nicht schon genug geistiger Hochleistungssport, bringt die Redewendung der Woche diesmal die Ohren zum Glühen – und das nicht nur wegen eines missglückten Saltos vom Ein-Meter-Brett. Viel Vergnügen! "
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