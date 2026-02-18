MGMB
Folge 147: Prompt-Gulasch.
Diesmal mit einer besonderen Besetzung und noch mehr Redebedarf! Bevor es ans Eingemachte geht, gibt es erst einmal Grund zum Feiern: Wir gratulieren zum frischgebackenen Nachwuchs und schicken herzliche Glückwünsche in den Kreißsaal. Doch die Idylle trügt, denn ein dunkler Schatten legt sich über die Backstube: Der große Zimtschnecken Bake-Off ist in vollem Gange. Wer hat die Nerven aus Teig und wer liefert nur heiße Luft? Hannes und der Bär schenken sich nichts, während die Jury bereits die Gabeln wetzt. Doch das ist erst der Anfang. Wir tauchen tief ein in die Welt der Künstlichen Intelligenz und stellen fest: Wenn Gemini Witze reißt, bleibt kein Auge trocken – vor allem vor Fassungslosigkeit. Von "Lügen haben kurze Latenzzeiten" bis hin zum "Algorithmus mit sieben Siegeln" – wir analysieren, warum KI-Humor oft dort wehtut, wo es am lustigsten sein sollte. Obendrauf gibt es philosophische Exkurse über Mondlandungen, die Frage, ob die Erde nun wirklich eine Scheibe ist (Spoiler: Taylor Swift weiß es!) und warum man einem geschenkten Bot nicht ins Promt-Fenster schaut. Eine Folge voller Twists, technischer Finessen und einer gehörigen Portion "Gigi-Vibes". Viel Vergnügen!
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