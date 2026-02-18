MGMB
Folge 155: The Studio
"Neues Studio, Behörden-Bums und Vanille-Vibes Frischer Anstrich, dicke Boxen und jede Menge Hype: Willkommen im brandneuen Studio, Leute! Alles ist eine ganze Ecke geiler, auch wenn die Bartstoppeln beim Aufbau im Zeitraffer nachwachsen. Was als heroischer Tag voller Tatendrang beginnt, endet für Hannes allerdings in einer epischen Schimpftirade auf das Kölner Straßenverkehrsamt. Spoiler: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil – zumindest laut dem Security-Mann des Grauens. Als wäre der Behörden-Bums nicht schon genug, gibt es noch eine saftige Abrechnung mit der Kölner Parkhaus-Mafia und einem 30-Euro-Scam für alle Nicht-Bahnfahrer. Während Babo von Science-Fiction-Robotern auf dem Unkraut-Feld träumt, wird es bei der KI-Debatte um Anthropic und humanoide Mixer-Mörder richtig philosophisch. Außerdem reisen wir zurück in die illegalen Ebay-Zeiten der 2000er, lüften das Geheimnis der ""Urinella"" mit Vanilleduft fürs Auto und klären im neuen ""Joke der Woche"", warum man ein Bockwürstchen lieber nicht in der Kneipe verliert. Zu guter Letzt bringt die Redewendung der Woche diesmal ein bisschen britisches Pferderennen-Feeling ins Studio. Viel Vergnügen!"
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