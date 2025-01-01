Von der Sehnsucht und dem WartenJetzt kostenlos streamen
Mila
Folge 8: Von der Sehnsucht und dem Warten
25 Min.Ab 6
Bei so viel Chaos soll man nicht wahnsinnig werden? Tobi, Milas Single-Dinner Rettung, lässt sie offensichtlich zappeln, Uwe zickt wegen ihrer Kolumne herum, und Luisa ist von den durchgeknallten Ideen ihrer Mutter und Schwester für ihre Hochzeit wenig begeistert. Selbst Sally ist gerade keine Hilfe, weil sie all ihre Verführungskünste einsetzt, um bei einem echt heißen Piloten zu landen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick